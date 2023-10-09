تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في محافظة ديالي العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالي.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الاثنين أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في محافظة ديالى بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.

وأشارت إلى أن الشعور بالهزة الأرضية كان متفاوتاً من قبل بعض المواطنين الساكنين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.. ولم ترد أنباء عن أي خسائر تذكر.