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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في محافظة ديالي العراقية

زلزال
زلزال

 

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالي.

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وذكرت الوزارة  في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الاثنين  أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في محافظة ديالى بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.

 

وأشارت إلى أن الشعور بالهزة الأرضية كان متفاوتاً من قبل بعض المواطنين الساكنين بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.. ولم ترد أنباء عن أي خسائر تذكر.

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