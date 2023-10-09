عاجل
الصحة العالمية تسلّم السيسي شهادة المستوى الذهبي للقضاء على فيروس "سي" في مصر
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إدارة خدمة المواطنين بالأقصر: بحث 30 طلبًا تم تقديمهم خلال لقاء اليوم المفتوح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

قال محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، إنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلب مقدم من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح المنعقد بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر وعدد من وكلاء المديريات ومديرى ومسئولى الإدارات.
و أضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف، وتوفير سكن، و صرف معاشات او مساعدات.


ومن جانبها شددت هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة اى مسئول متقاعس  عن خدمة المواطنين، مضيفة أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين و بحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الأستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.


ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة  https://www.shakwa.eg،  أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتفقد كوبري مدخل الطود بعد انتهاء أعمال إنشائه

الجريدة الورقية