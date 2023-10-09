إدارة خدمة المواطنين بالأقصر: بحث 30 طلبًا تم تقديمهم خلال لقاء اليوم المفتوح

قال محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، إنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلب مقدم من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح المنعقد بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر وعدد من وكلاء المديريات ومديرى ومسئولى الإدارات.

و أضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف، وتوفير سكن، و صرف معاشات او مساعدات.



ومن جانبها شددت هدى حسن المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكدة أنه يتم محاسبة اى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفة أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين و بحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الأستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.



ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.