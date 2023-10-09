مدير عام وزارة السياحة يؤكد حادث اسرائيل لم يؤثر على الحركة السياحية بالاسكندرية

كشف عبد الوهاب محمد مدير عام ان حادث مقتل سائحين اسرائيلين واصابة اخر بمنطقة عمود السوارى بالاسكندرية لن يؤثر كثيرا على الحركة السياحية بشكل خاص ومصر بشكل عام .

اكد عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة في الإسكندرية، إن المدينة الساحلية من خلال منفذها البحري (الميناء)، تستقبل من 10 إلى 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات والبلدان القادمة عبر المراكب والبواخر السياحية إلى الإسكندرية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2023.

وأوضح «محمد»، أن حادث مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخرين في منطقة عمود السواري أمس، لن يؤثر كثيرًا على الحركة السياحية في الإسكندرية بشكل خاص، ومصر بشكل عام.

وأشار إلى أنه من المطمئن نسبيًا أن النمط السياحي الإسرائيلي محدود، وليس كبيرًا في الإسكندرية بشكل خاص، والمحافظات بشكل عام، وبالتالي لن يؤثر على حركة السياحة.