الغرف التجارية: "أول إيد" منتجات مخفضة بمعارض المدارس بالإسماعيلية

واصل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، جولاته داخل معرض اهلا مدارس 2023، في إطار المتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء ومدي إقبال المواطنين وكذلك رصد ردود الأفعال بخصوص أسعار وجودة المعروضات.

وخلال الجولة، إلتقي أكرم الشافعي بعضوات مجلس سيدات الأعمال برئاسة امال محمود ابراهيم، وشدد علي أهمية الحضور للمتابعة وتسكين جميع العارضات الراغبين في المشاركة في المعرض والذي يستمر حتي منتصف أكتوبر.

كما أشار اكرم الشافعي إلي إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمعارض الموسمية التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات، تخفيفا عن كاهل المواطن البسيط، وشدد علي العارضين بضرورة المعاملة الطيبة مع المواطنين المترددين علي المعرض.

وأوضح اكرم الشافعي، أن معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية، يتميز باسعاره المخفضة، لأن مجلس إدارة الغرفة كان حريص منذ البداية علي مشاركة أصحاب المصانع «اول ايد »، وهو ما ساعد في تقديم تخفيضات حقيقية شعر بها المستهلك عند شراءه المستلزمات المدرسية.

اختتم رئيس تجارية الاسماعيلية، مؤكدا أن تلك المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية عن الصناعة المصرية القوية.