استمرار العمل بمعرض اهلا مدارس بالإسماعيلية

اكد اكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمعارض الموسمية التي تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات لما لها من دور حقيقي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال جولاته داخل معرض اهلا مدارس 2023، في إطار المتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء ومدي إقبال المواطنين وكذلك رصد ردود الأفعال بخصوص أسعار وجودة المعروضات

وطالب الشافعي من العارضين والمشاركين بضرورة المعاملة الطيبة مع المواطنين المترددين علي المعرض.

وخلال الجولة، إلتقي أكرم الشافعي بعضوات مجلس سيدات الأعمال برئاسة امال محمود ابراهيم، وشدد علي أهمية الحضور للمتابعة وتسكين جميع العارضات الراغبين في المشاركة في المعرض والذي يستمر حتي منتصف أكتوبر.

وأوضح اكرم الشافعي، أن معرض اهلا مدارس بالإسماعيلية، يتميز باسعاره المخفضة، لأن مجلس إدارة الغرفة كان حريص منذ البداية علي مشاركة أصحاب المصانع «اول ايد »، وهو ما ساعد في تقديم تخفيضات حقيقية شعر بها المستهلك عند شراءه المستلزمات المدرسية.

اختتم رئيس تجارية الاسماعيلية، مؤكدا أن تلك المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية عن الصناعة المصرية القوية.