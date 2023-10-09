النادي الثقافي المصري بنيويورك يحتفل بأعياد نصر أكتوبر.. صور

احتفل أعضاء الجالية المصرية بالنادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك أمس بالعيد النصر ٦ أكتوبر علي مائدة عشاء أقامها رئيس النادي المهندس طارق سليمان لاعضاء النادي والمصريين بنيويورك ،وسط اجواء مصاحبة للأغاني الوطنية المواكبة لحرب أكتوبر .



و أعلن أعضاء النادي المهاجرين المصريين في الولايات المتحدة أن حرب أكتوبر قائمة وتعيش في وجدان كل مصري سواء في الوطن او المهجر ،وانها كانت بوابة التي مهدت الطريق للإنخراط في السلام المصري الاسرائيلي ،و معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات الذي قرأ المستقبل و سبق سياساته عصره وانتصر في الحرب والسلام .



وأشاورا ان حرب أكتوبر حادث تاريخي لمصر و للعرب علي مدي الأجيال لابد ان يخلد أبطاله ، ويتنقله و يتوارثه الشباب والابناء و الأحفاد في المهجر ، ويفتخروا بهذا الانتصار العظيم علي الجيش الاسرائيلي .



وأعلن أعضاء النادي تأييدهم للانتخابات الرئاسية بمصر والمشاركة في القرار السياسي، واستكمال تحديث وبناء مصر ، و أعربوا في كلمتهم انهم يدعموا اسرهم وأهلهم في مصر لتخطي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،و ثقتهم في القائد السيسي ان يقود مصر لمرحلة تخطي كل الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية علاوة علي جائحة كوفيد ، لاستكمال الانجازات الغير مسبوقة التي بدأت في عهده .



وشكر اعضاء النادي زوجة السفير احمد فاروق قنصل مصر في الرياض وقنصل مصر السابق في نيويورك علي حضورها الحفل و علي جهود زوجها والطفرة التي حدثت أثناء ولايته لتطوير وتسهيل اجراءات المعاملات للمصريين مع القنصلية المصرية في نيويورك والعمل علي تذليل المشكلات وخدمة الجالية المصرية.

و أشادوا بدوره في تشجيع وتدشين اقامه النادي ، كما اثنوا علي دور الوزير مفوض محمد الحلواني القائم بأعمال القنصل المصري السابق في نيويورك .



وفي نهاية الاحتفال اقام النادي مسابقة أسئلة عن حرب أكتوبر و اسماء قادة الافرع الرئيسية للجيش المصري و قاموا بتوزيع هدايا رمزية علي الفائزين .

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