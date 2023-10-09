الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط عاطل بحوزته كمية من الألعاب النارية في الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت الداخلية من ضبط عاطل بالإسكندرية لاتجاره فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.

 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.. وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

 

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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