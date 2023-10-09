محافظة أسيوط ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة وتفعيل غرف العمليات والتأكيد على جاهزية كافة المعدات للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كان محافظ أسيوط قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو سقوط أمطار والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".

وأكد اللواء عصام سعد أهمية التنسيق بين غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.