سلة الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على صالة الغرافة بدولة قطر نظيره الاتحاد السكندري ، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.





كان الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأحمر قد حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على فريق الفتح السعودي في لقاء الدور ثمن النهائي.

أقيمت المباراة على صالة الغرافة، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا للغاية، وسيطر على مجريات اللعب لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 98-58، ليحجز مقعده في منافسات الدور ربع النهائي.

. ونجح الفريق الأحمر بنتصاره في ضرب موعدًا لحساب ربع نهائي البطولة العربية للأندية ليلاقي الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين بصالة الغرافة.

أفراد بعثة الأهلي ..

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في البطولة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعدوي.