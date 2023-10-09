فريق الجامعة اليابانية يحصد المركز الثانى عالميا بمسابقة كاسحات الالغام الدولية

حصد فريق نادى الروبوتات، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، المركز الثاني عالميًا في أول مشاركة له بمسابقة كاسحات الألغام الدولية، متأخرًا خلف فريق دولة بوليفيا بالمسابقة .

وقال الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة أن المسابقة شارك فيها 120 فريقاً طلابياً بإجمالي ما يقارب 1000 متسابق من 6 دول هي مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.

وأضاف أن فريق طلاب الجامعة الفائز، ضم 10 طلاب بينهم 3 فتيات، وهم يوسف انس الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات، عبدالعزيز سرور الفرقة الثالثة – هندسة حاسب، مصطفى احمد الفرقة الرابعة – هندسة حاسب، احمد حسين الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات، علياء حماد الفرقة الثالثة – هندسة حاسب، محمد عقل الفرقة الثالثة – هندسة حاسب، عبدالرحمن حمدي الفرقة الثالثة – هندسة حاسب، هبه ابوخليل الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات، محمد محيي الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات، مريم جادالله الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تضع أولوية لدعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب ورعاية الموهوبين كما توفر الدعم الكامل لطلابها وتحفزهم على المشاركة في مختلف المسابقات العلمية لدعم الابتكار والإبداع لديهم وصقل مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة محليا وعالمياً.

ولفت إلى أن مشاركة الطلاب في هذه المسابقات يساعدهم على تطبيق ما يدرسونه في المقررات المتخصصة، كما أن مشاركة طلاب من تخصصات هندسية مختلفة ينمى فيهم روح التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك وهى أيضا سمات شخصية هامة تقوم الجامعة بتدريب الطلاب عليها طبقا للمنهجية الموضوعة بمشاركة الجانب الياباني.

يشار إلى أن المسابقة نظمتها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع الإبداع بمدينة برج العرب الجديدة، وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهى مسابقة دولية مكونة من 4 مسابقات كل مسابقة بها عدد من المسارات بإجمالي 14 مسارًا مختلفًا ويشارك فيها طلاب الجامعات والمدارس.