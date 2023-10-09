الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ختام فاعليات البطولة الافريقية لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تختتم اليوم الاثنين فاعليات البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث تُقام اليوم ختام مسابقة ٢٥ متر مسدس سريع رجال، وغداً الثلاثاء تُغادر الوفود المشاركة في البطولة.

تقام البطولة في الفترة من ١ حتي ١٠ اكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وقد حقق منتخب الرماية في البطولة حتي الآن ٣٤ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبيات و٦ فضيات و١٠ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة اليوم لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجريدة الورقية