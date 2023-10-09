ختام فاعليات البطولة الافريقية لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة

تختتم اليوم الاثنين فاعليات البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث تُقام اليوم ختام مسابقة ٢٥ متر مسدس سريع رجال، وغداً الثلاثاء تُغادر الوفود المشاركة في البطولة.

تقام البطولة في الفترة من ١ حتي ١٠ اكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وقد حقق منتخب الرماية في البطولة حتي الآن ٣٤ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبيات و٦ فضيات و١٠ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة اليوم لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.