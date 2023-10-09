عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعترف بالهزيمة بعد سقوط 700 قتيل و2000 مصاب

في نبأ هام سيكون له صداه بذاكرة العرب ومردوه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.. قدرت السلطات الإسرائيلية ضحاياها بالحرب الدائرة الآن بـ 700 إسرائيلى ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين.. بحسب تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس.

وأعلن كونريكوس، في تصريحات منشورة بصحيفة الجارديان البريطانية، إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

وتوقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك عدد كبير من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات، لافتًا إن السابع من أكتوبر هو أسوا يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشىء واحد فى يوم واحد.

ووصف كونريكوس بأن ما حدث بانه يمكن أن يكون أشبه بلحظة 11 سبتمبر وبيرل هاربر للولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المدنيين الإسرائيليين والعسكريين قد تم أسرهم ونقلهم إلى غزة، ولم يحدد رقما، لكنها قال إن الكثير والكثير من الإسرائيليين تم نقلهم قسرا من إسرائيل.