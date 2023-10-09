موعد افتتاح مشوار الأهلي الأفريقي ببطولة دوري السوبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض بطولة السوبر الأفريقي في نسختها التاريخية الأولى التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي في افتتاحية مشواره سيمبا التنزاني 20 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير ، بينما يقام لقاء الإياب بالقاهرة 24 من الشهر ذاته.

تطعيم لاعبي الأهلي ..

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتازأمس الأحد

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وقام الجهاز الطبي بمنح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.