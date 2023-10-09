ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة ونهاية الجولة التاسعة

أسدل الستار مساء أمس الأحد، علي منافسات الجولة التاسعه من الدوري الإسباني، والتي شهدت سقوطًا مدويًا لفريق برشلونة بعدما تعادل مع فريق غرناطة بهدفين لكل منهما في اللقاء اقيم مساء أمس الأحد على ملعب لوس كارمينيس في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

كما شهدت الجولة التاسعه فوز فريق ريال مدريد على خصمه أوساسونا، بأربعة أهداف نظيفة، ليؤكد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وجاء الترتيب كالتالي:

1 ريال مدريد، 24 نقطة.

2 جيرونا، 22 نقطة.

3 برشلونة، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 19 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 15 نقطة.

7 ريال بيتيس، 13 نقطة.

8 رايو فاييكانو، 13 نقطة.

9 فالنسيا، 11 نقطة.

10 لاس بالماس، 11 نقطة.

11 خيتافي، 10 نقاط.

12 أوساسونا، 10 نقاط.

13 قادش، 9 نقاط.

14 إشبيلية، 8 نقاط.

15 مايوركا، 8 نقاط.

16 فياريال، 8 نقاط.

17 ألافيس، 8 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 6 نقاط.

19 غرناطة، 6 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.