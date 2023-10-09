الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

493 شهيدا فلسطينيا بينهم 91 طفلا و61 امرأة في غارات إسرائيلية

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 493 شهيدا، بينهم 91 طفلا و61 امرأة.

حصيلة الإصابات

وأفادت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 2751 شخصا، بينهم 1235 طفلا و497 امرأة.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل ومستشفيات ومساجد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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هيئة دعم فلسطين: الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليًا (فيديو)

طوفان الأقصى

يأتي ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، في 10 مايو/أيار الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وتسببت العملية في مقتل 14 شخصا في إسرائيل، بينهم 3 جنود، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يندد بردود الأفعال الغربية

دعوات إلى وقف إطلاق النار

دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لوقف معاناة المدنيين في قطاع غزة.

ولكن إسرائيل رفضت دعوات وقف إطلاق النار، وأكدت أنها ستستمر في عملياتها العسكرية حتى "تحقيق أهدافها".

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