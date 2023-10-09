الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

طريقة استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث يتعرض البعض إلى  فقدان البطاقة، وهو ما يتسبب في عدم صرف الدعم التمويني، وفي سياق ذلك وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة حالة فقدانها أو تلفها.

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استخراج بطاقة التموين

وفي إطار التسهيل على المواطنين يمكن استخراج بطاقة التموين إلكترونيًا، والتي تستغرق وفقًا للتموين حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليتسلمها المواطن بعد ذلك ويصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، حيث يكون استخراجها عبر بوابة مصر الرقمية.

طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

في البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

يجب تسجيل حساب الدخول على البوابة.

النقر على أيقونة التموين.

يجب خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

إدخال البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية

يجب تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها.

 يمكن للمواطن استلام البطاقة عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

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