العمل تختتم برنامج تدريب على مهن التسويق الإلكتروني والفوتوشوب

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت فعاليات ختام البرنامج التدريبي المجاني الثاني على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب والمونتاج والانيميشن والتصوير والرسوم المتحركة، وتسليم شهادات إتمام التدريب المهني للخريجين، في إطار بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة، والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، كما جرى تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بمقر مركز أركان لعدد 84 متدربًا ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة، وتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المجالات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهنى.