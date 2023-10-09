إرتفاع أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 9 أكتوبر بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر إستمرار إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن البيضاء التى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي والمطاعم.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 290 إلى 320 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 325 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين بأسعار موحدة.

وتم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 80 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 72 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 115 جنيها.

إرتفاع طفيف في الأسعار وكيلو البط البلدي ب125 جنيها في الفيوم

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 105 جنيها والبط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها ووصل سعر البانيه الى 160 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 85 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 35 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 115 جنيها، بينما سجل سعر البيض 125 جنيها للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع تراجع أسعار الأعلاف سوف تتراجع أسعار الدواجن تلقائيا.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.