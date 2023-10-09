الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اشتباكات عنيفة في سديروت والاحتلال يرفع مستوى الإنذار إلى أقصى درجة

اشتباكات عنيفة في
اشتباكات عنيفة في سديروت

تشهد مستوطنة سديروت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الاثنين.

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رفعت سلطات الاحتلال مستوى الإنذار في سديروت إلى أقصى درجة مع استمرار الاشتباكات، وأصدرت تعليمات للسكان بالتزام المنازل.

فيما أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، أن كل السيناريوهات مفتوحة بشأن الوضع في إسرائيل.

طوفان الأقصى جعل إسرائيل صغيرة

قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة حول معركة "طوفان الأقصى"، إن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل، صاغرا، ذليلا، صغيرا، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أبوحمزة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزاماتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل.

وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع.

وتابع الناطق باسم "سرايا القدس" قائلا: "إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها".

وأردف أبو حمزة بالقول: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأفاد في كلمته "نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا".

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