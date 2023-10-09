كيف تواجه الدولة ظاهرة "السحابة السوداء"؟.. الإرشاد الزراعي يجيب

تواجه الدولة المصرية ظاهرة "السحابة السوداء" التي تنتج عن حرق قش الأرز فى محافظات زراعة الأرز، وذلك من خلال خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية.

تحقيق البعد البيئي

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الخطة تهدف إلى تحقيق البعد البيئي، والمحافظة على البيئة ومنع التلوث وأي آثار سلبية قد تحدث وتؤثر على صحة المواطنين أو على البيئة بشكل عام.

وأضاف عزوز، أن الخطة تهدف أيضا إلى تحسين دخل المزارع المصري، لأن المتبقيات الزراعية في حالة عدم وجود قيمة اقتصادية لها فإنها تُهدر، لكن عندما يتم استخدامها في تصنيع منتجات مثل الأعلاف غير التقليدية، أو الأسمدة العضوية، فإنها تحسن مستوى المزارع وتزيد من دخله.

وأردف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، أنه يتم تنفيذ الخطة من خلال عقد لقاءات وندوات توعوية على يد خبراء ومتخصصين وباحثين لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال وليهم كافة الأساليب والأدوات لتوصيل المعلومات بسهولة إلى المزارعين.

وتابع: "يتم العمل في عدة محافظات وهي القليوبية والغربية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية، وهي محافظات ينتشر فيها زراعة الأرز".