وزير الشباب: كل الدعم والمساندة للمنتخبات المصرية .. وجماهير الكرة تنتظر منكم الكثير

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني روي فيتوريا والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث استعدادات الفترة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض كافة استعدادات المنتخبين، واستمع الوزير لكافة التفاصيل الخاصة بالاستعدادات والمطالب لكل من المدير الفني للمنتخب الأول والاوليمبي علي كافة المستويات والبطولات والمشاركات القادمة، سواء المباريات الودية للمنتخب الأول استعدادا لأمم افريقيا أو استعدادات الاوليمبي لأوليمبياد باريس، تنسيقًا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والتأكيد علي الأولوية للمنتخبات الوطنية في كافة الأجندات.

