عاجل
كتائب القسام: إسرائيل تقتل جنودها الأسرى
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
ads

مسؤول كبير في قوات الاحتلال أسيرًا بقبضة المقاومة الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت القناة 12 العبرية بأن قائدا كبيرا في الجيش الإسرائيلي وقع أسيرا بقبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.
 

 

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن كتائب القسام أسرت أكثر من 100  إسرائيلي، من بينهم ضباط كبار.

وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، يوم الأحد، أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في قطاع غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.

ومن جانبها أقرت إسرائيل بأسر أكثر من 200 اسرائيلي خلال هجوم  حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى".

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

الجريدة الورقية