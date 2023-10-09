برق ورعد وأمطار خفيفة على بعض مناطق الفيوم

شهدت سماء محافظة الفيوم ظهور السحب المتوسطة التي يتخللها البرق والرعد، مع تساقط الأمطار الخفيفة على فترات وعلى بعض المناطق دون غيرها.

وأفاد خبراء الطقس أن المحافظة سوف تشهد إنخفاضا في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح.

انخفاض درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح في الفيوم

وكانت السحب قد غطت سماء المحافظة بداية من صباح أمس الأحد بشكل متقطع ثم تحولت الى سحب كثيفة تصاحبها أمطار خفيفة، وزادت كثافة السحب ليلا، وسط تساقط للأمطار المتوسطة على فترات وفى مناطق دون غيرها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقعات باستمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة خلال ساعات النهار، وتزداد حدتها في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية الاستعداد الكامل والجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية من خلال تواجد جميع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والطرق للتصدي لأي متغيرات في الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للأفراد والمعدات ومتابعة تقلبات الطقس علي مدار الايام القادمة بسبب تنبؤات الطقس بدخول البلاد فى موجة من التقلبات الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجها بضرورة التعامل الفوري مع كافة الإحتمالات حفاظا على سلامة المواطنين.

وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية بوضع كافة المعدات وسيارات وجرارات الكسح علي الجاهزية القصوى وصيانة اي معدة معطلة للعمل على التعامل مع كافة الإحتمالات، مع التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الاعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور واستعداد وحدة التدخل السريع للتدخل فورًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت أن درجات الحرارة على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.