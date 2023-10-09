صبحي: كل الدعم والمساندة للمنتخبات المصرية والجماهير تنتظر منكم الكثير

خلال لقائه بالأجهزة الفنية للمنتخب الوطني الأول والاوليمبي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني روي فيتوريا والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث استعدادات الفترة المقبلة.



تناول اللقاء استعراض كافة استعدادات المنتخبين، واستمع الوزير لكافة التفاصيل الخاصة بالاستعدادات والمطالب لكل من المدير الفني للمنتخب الأول والاوليمبي علي كافة المستويات والبطولات والمشاركات القادمة، سواء المباريات الودية للمنتخب الأول استعدادا لأمم افريقيا أو استعدادات الاوليمبي لأوليمبياد باريس، تنسيقًا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والتأكيد علي الأولوية للمنتخبات الوطنية في كافة الأجندات.



توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلي جهاز المنتخب الأول والأوليمبي علي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطة الموضوعة والتي أتت بثمارها من خلال وصول منتخبنا الأوليمبي لنهائي أمم أفريقيا، وكذلك تفوق الجهاز الفني للمنتخب الأول واللاعبين.



وقال صبحي : " تعرف طريقنا ومستهدفاتنا بشكل كبير واستراتيجية تطوير الرياضة ومنها كرة القدم، حاولنا منذ البداية فصل الدوري وتكون رابطة الأندية مسئولة عنه، لكي يتفرغ اتحاد الكرة للمنتخبات وتطوير الكرة المصرية، وجود روي فيتوريا روجيرو ميكالي علي رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول والأوليمبي هو مكسب كبير لكرة القدم المصرية، ولدينا دوري محلي قوي قادر علي تصعيد لاعبين للمنتخبات بشكل قوي مقارنة بالدوريات الأخري علي المستوي الافريقي".



واستكمل وزير الشباب والرياضة: "تكوين منتخبات متعددة تحت المنتخب الأوليمبي والأول وليس لغرض إمداد المنتخبات الأول والأوليمبي وتطوير كرة القدم المصرية، مشيرا أن برامج وخطط الرعايات للمنتخبات ستأخد منحني أكبر خلال الفترة القادمة، وكل الإمكانيات موجودة ومتاحة لكافة منتخباتنا الوطنية، وعقدنا العزم علي إبرام عقود طويلة الأمد مع للحفاظ علي هذا الإستقرار والتطوير".



وناقش الوزير مع المدير الفني للمنتخب الأول والأوليمبي حول الخطط المستقبلية للمنتخبين، قائلًا :"أن لدنيا مستهدفات نعمل عليها مع اتحاد الكرة مثل كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025 والتوفيق بإذن والفوز باللقب، كذلك الوصول لكأس العالم 2026 ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد مشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس، مع كافة الأمنيات من الدولة المصرية بالتوفيق والمساندة لكل المنتخبات الوطنية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات".



وفي سياق انتقاء المواهب، تحدث وزير الشباب والرياضة عن عدد من مشروعات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومنها كابيتانو مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وستارز أوف ايجيبت، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات القومية ومنها أيضًا دوري مراكز الشباب ورعاية توتال انرجيز، مشيرًا إلي الأندية ومراكز الشباب التي تمارس كرة القدم، وان الفرصة متاحة ليكون لدينا مواهب مصرية في كرة القدم، وذلك مع وجود بنية تحتية رياضية متكاملة.



ودعا الوزير روي فيتوريا وروجيرو ميكالي لزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ورؤية ما حققته الدولة المصرية والتطور الهائل في البنية التحتية الرياضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دعاهم الدكتور أشرف صبحي لمتابعة دوري مراكز الشباب وانتقاء لاعبين منه لامتلاكه لاعبين علي أعلي مستوي



وتوجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر علي الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية.



كما أعرب ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وفيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عن خالص الشكر والامتنان لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي علي حضوره ودعمه المتواصل والتنسيق الدائم والمستمر لدعمهما وتذليل كافة العقبات من تحقيق كافة الأهداف المرجوة والمنشودة للشعب المصري.