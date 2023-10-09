برشلونة يسقط في فخ التعادل الايجابي أمام غرناطة في الدوري الاسباني

سقط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي برشلونة في فخ التعادل أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب لوس كارمينيس في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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وتقدم الفريق الكروي بنادي غرناطة بهدفين عن طريق بريان زاراجوزا في الدقيقتين الأولى،29 من عمر الشوط الأول من المباراة

قبل نهاية الشوط الأول نجح لامين بامال في تسجيل هدف تقليص الفارق للفريق الكتالوني في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وسجل هدف التعادل للبارسا سيرجي روبيرتو في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

