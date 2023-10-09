استاذ بجامعة القدس: الصواريخ التي قذفت إسرائيل صنعت من مواسير مياه

تصاعد كبير تشهده أحداث غزة خلال الوقت الحالي من غارات إسرائيل على قطاع غزة ومن رد الفصائل الفلسطينية والمقاومة بصواريخ على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

ضربات حماس لـ إسرائيل

علق الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على “طوفان الأقصى” التي قامت به المقاومة الفلسطينية أمس من توجيه الضربات إلى عدد من المستوطنات في إسرائيل، مشددًا على أن ما حدث أمس فخر لكل عربي وفلسطيني، وهي عملية عسكرية بإمكانيات محدودة وبمحاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة لهذا الحركة التي شنت "طوفان الأقصى".

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت الخناق على حماس والمقاومة الفلسطينية، ورغم ذلك أن المقاومة صنعت هذه الاسلحة والطائرات بإمكانيات محدودة جدًا، حيث إنها اعتمدت في صناعة المتفجرات على الألغام من الحرب العالمية الثانية، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأشار إلى أن "طوفان الأقصى"حدث جلل وهو حدث يحاكي انتصار أكتوبر عندما اخترق الجيش المصري للجيش الإسرائيلي وانتصر وتفاجئ الاحتلال الإسرائيلي به، مشددًا على أن التوقيت كان مهم جدًا وتم إعداد هذه الضربة منذ سنوات طويلة من قبل حماس، موضحًا أن الصواريخ التي قزفت على إسرائيل صنعت بشكل بسيط من مواسير مياة موجودة من الحرب العالمية الثانية، كما أن بعض الإلغام تم استخدامها في الحرب العالمية، موضحًا أن عملية التدريب للمقاومة استغرقت وقتًا، مشيرًا إلى أن 300 مقاتل من حماس مستمر في مستوطنات إسرائيل

وأشار إلى أن 75 عام من الاحتلال الإسرائيلي والعالم صامت وهناك ظلم للقضية الفلسطينية، موضحًا أن غزة تعاني من حالة مزرية وواقع مرير ويعيش حياة من البطالة والظلم.