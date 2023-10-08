نابولي يسقط أمام فيورنتينا بالثلاثة في مفاجأة مدوية بالدوري الإيطالي

فجر فريق فيورنتينا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه نابولي “حامل اللقب” في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

إنتهت أحداث الشوط الأول للققاء بالتعادل الإيجابي بعدما بدأ فيورنتينا التسجيل مبكراً منذ الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه جوزيب بريكالو.

كافح نابولي بعد تلقيه الهدف المبكر وهدر عدة فرص للتهديف حتى نجح النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.

بدأ الشوط الثاني على عكس المتوقع بتفوق واضح للفيولا على أصحاب الأرض الذين قدموا عرضاً مخيباً للآمال.

وترجم المخضرم بونافينتورا تفوق فيورنتينا في الدقيقة 63 بتسجيل الهدف الثاني المباغت.

حاول نابولي العودة في النتيجة مجداً إلا أن الهجمات المرتدة لفيورنتينا شكلت خطورة كبيرة حتى نجح نيكولاس جونزاليس من خلال إحدى هذه الهجمات في تسجيل الهدف الثالث ليحسم المباراة والثلاث نقاط لصالح فريقه.

بهذه النتيجة رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز الخامس.