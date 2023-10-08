إسرائيل تعلن اعتقال نائب قائد القوة البحرية لحركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوة بحرية تمكنت من اعتقال محمد أبو غالي نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف متحدث باسم الجيش في بيان أنه يجري التحقيق مع أبو غالي.

وقبل ذلك بقليل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مئات المسلحين المشاركين في عمليات اقتحام المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة والتي قُتل فيها 700 إسرائيلي حتى الآن.

كما تابع في بيان، أن عملياته ما زالت متواصلة في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وإنه استهدف 150 موقعا في قطاع غزة منذ يوم السبت.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.

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