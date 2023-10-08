بنكو تطرح هاتفها S1 المحمول

أطلقت بنكو، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة والتي تمتلك وجودًا في أكثر من 16 دولة، بما في ذلك الصين والهند وتايلاند والإمارات والمملكة العربية السعودية وأوغندا وبنجلاديش ونيبال، منتجها الرائد الذي انتظره الكثيرون، هاتف بنكو S1.

هاتف بنكو S1 مصمم ليعيد تعريف منظر الهواتف الذكية بفضل مزاياه المذهلة وتصميمه الرائع. يتميز هذا الجهاز الأنيق بجسم نحيف جداً بسمك 8.5 ملم، مع زوايا مستديرة تجعله مريحًا للمسك. اللمسة النهائية الممتازة على الجزء الخلفي للهاتف لا تضفي فقط لمسة من الأناقة، بل تمنح الهاتف المحمول شعورًا بالفخامة. سيكون هاتف بنكو S1 متاحًا بمظهرين جذابين، الأخضر الزمردي والأسود الجمشتي، وكلاهما يتميز بجزيرة الكاميرا اللامعة بشكل بارز.

إحدى المزايا المميزة لهاتف بنكو S1 هي تصميمه الحديث الذي يمتد أيضًا إلى الجزء الأمامي من الجهاز. يتميز الهاتف الذكي بشاشة LCD بقياس 6.8 بوصة مع قطعة بنش هول في الزاوية العلوية. بفضل الحواف الرفيعة ونسبة العرض إلى الارتفاع 20.5:9، تحقق بنكو نسبة مذهلة تبلغ 91% من الشاشة إلى الهيكل. على الرغم من أنه يقدم دقة HD+، إلا أن الشاشة توفر تجربة مشاهدة استثنائية، حتى لهاتف ذكي من فئة الدخول.

هاتف بنكو S1 ليس فقط مسألة مظهر؛ بل يتفوق أيضًا في قسم الكاميرا. مجهز بكاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابيكسل تستخدم تقنية تجميع البيكسل بنسبة 4:1 لتوفير صور بجودة 12 ميجابيكسل. يمكن للمستخدمين اختيار من بين أربع وضعيات تصوير رئيسية: AI Pro، Portrait، Capture، وUltra Clear، مما يوفر المرونة لمختلف سيناريوهات التصوير. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف بنكو S1 بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع وضع البورتريه الذكي لالتقاط صور سيلفي رائعة.

تحت الغطاء، يتميز هاتف بنكو S1 بمعالج Unisoc T606 المبني على تقنية تصنيع بدقة 12 نانومتر. يتضمن هذا المعالج ثماني أنوية مع نواة Cortex-A75 "الأداء" متسارعة بسرعة 1.6 جيجاهرتز وست نوى Cortex-A55 "الكفاءة" متسارعة بسرعة 1.6 جيجاهرتز أيضًا، مما يضمن أداءً سلسًا وفعّالًا. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مع وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G57 MP1 لزيادة قدرات الرسوميات.

هاتف بنكو S1 يقدم 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الفعلية بالإضافة إلى 6 جيجابايت إضافية من الذاكرة الظاهرية، مما يوفر ذاكرة كافية للتعامل مع المهام المتعددة وتشغيل التطبيقات المتطلبة. بفضل سعة التخزين الداخلية الكبيرة والبالغة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة micro SD، يمكن للمستخدمين تخزين جميع تطبيقاتهم وصورهم وملفاتهم المفضلة.

قامت بنكو بتضمين تخزين UFS 2.2 الذي يعرف بأدائه الأسرع مقارنة بتخزين eMMC الذي عادة ما يتم العثور عليه في الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة.

قال أشرف حملي في بنكو: "نحن متحمسون لتقديم هاتف بنكو S1، هاتفنا المحمول الرائد الأحدث، إلى العالم. مع تصميمه الجذاب وإمكانياته الرائعة للكاميرا وأدائه القوي، يمثل هاتف بنكو S1 عصرًا جديدًا من الهواتف الذكية بأسعار معقولة تقدم قيمة استثنائية لعملائنا."