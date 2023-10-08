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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يقسو على ستاد رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

مباراة رين وباريس
مباراة رين وباريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً ومستحقاً على مضيفه ستاد رين بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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مبابي وديمبلي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة رين بالدوري الفرنسي

قدم باريس سان جيرمان عرضاً قوياً منذ الدقيقة الأولى وفرض سيطرته على ملعب اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

في المقابل تراجه رين إلى منتصف ملعبه لإغلاق المساحات أمام الهجومي الباريسي المتواصل.

حاول كيليان مبابي في أكثر من محاولة الوصول للمرمى دون جدوى حتى نجح المتألق فيتينيا في تسجيل أول الأهداف بالدقيقة 32.

حاول رين التماسك إلا أن باريس سان جيرمان نجح في إضافة هدفه الثاني سريعاً في الدقيقة 36 عن طريق أشرف حكيمي.

وفي الشوط الثاني حافظ باريس سان جيرمان على ضغطه الهجومي القوي بحثاً عن تعزيز تقدمه وحسم النتيجة بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 56 سجل رين هدف تقليص الفارق عن طريق أمين جويري الا أن رد البي اس جي جاء سريعاً في الدقيقة 59 عن طريق كولو مواني.

حافظ فريق العاصمة الفرنسية على تفوقه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 3-1.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد ستاد رين عند 11 نقطة بالمركز الثامن.

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