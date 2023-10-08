إتاحة شراء ألعاب Ubisoft الفردية لمشتركي Amazon Luna

في أواخر العام الماضي، قامت Amazon Luna وUbisoft بتعميق شراكتهما من خلال السماح للمشتركين ببث ألعاب المطور التي يمتلكونها بالفعل على جهاز الكمبيوتر. لذلك ليس من المفاجئ حقًا أن تختار أمازون التعاون مع Ubisoft لإطلاق ميزة جديدة في خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها: القدرة على شراء الألعاب من النظام الأساسي وليس مجرد بثها. يمكن للمشتركين الآن شراء ألعاب مختارة من Ubisoft من بوابة المطور على Luna، وتتضمن الاختيارات العديد من عناوين Assassin's Creed وألعاب Far Cry وChild of Light وWatch Dogs.

سيتمكن العملاء من شراء أي لعبة يريدونها من داخل Luna، باستخدام حساب Amazon الخاص بهم وطالما أن حساب Ubisoft الخاص بهم مرتبط. يقول عملاق التجارة الإلكترونية إن المشتركين سيمتلكون ترخيص أي لعبة يشترونها، وسيكونون قادرين على اللعب إما على الأجهزة التي تدعم Luna أو على جهاز كمبيوتر إذا قاموا بتنزيل العنوان للعب دون اتصال بالإنترنت عبر مشغل Ubisoft Connect PC. تتضمن قائمة الأجهزة التي تدعم Luna أجهزة Fire TV وأجهزة Chromebook والهواتف.

ستظهر جميع العناوين التي يشتريها العميل في مكتبة Luna الخاصة به، وستتم مزامنة جميع مشترياته داخل اللعبة مع حساب Ubisoft الخاص به بغض النظر عن المكان الذي يدفع مقابلها. بالطبع، لن يتمكنوا من بث الألعاب على Luna إلا طالما أنهم مشتركون أو أعضاء رئيسيون، لكنهم لن يفقدوا إمكانية الوصول إلى هذه الألعاب تمامًا إذا توقفوا عن الدفع مقابل الخدمة.

وكما لاحظ موقع 9to5Google، فإن هذه الخطوة تمنح Luna ظلالًا من Google Stadia، والتي كانت منصة الألعاب السحابية الوحيدة التي سمحت للمستخدمين بشراء الألعاب عندما كانت لا تزال موجودة. لسوء الحظ، لم تذكر أمازون ما إذا كانت لديها خطط لتوسيع عمليات شراء الألعاب وبيع العناوين من مطورين آخرين.