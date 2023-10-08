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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإماراتي ونظيره السوري يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأوضاع في المنطقة.

 

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وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية في "تلغرام": "تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالا من محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحـتلة والأوضاع في المنطقة".

ويأتي هذا الاتصال في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في وقت مبكر من صباح السبت 7 أكتوبر الجاري.

وعلى إثر ذلك، نشرت الصفحات الرسمية للرئاسة السورية، صورة بعنوان "طوفان الأقصى" تظهر خارطة فلسطين والمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان أيضا، إن "سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدّد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

وأكدت أن "سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

 

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