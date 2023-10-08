ناسا تكشف عن عينة الكويكب بينو

ستعطي وكالة ناسا للجمهور نظرة على عينة الكويكب التي أعادتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى الأرض الأسبوع المقبل. ومن المقرر بث مباشر للكشف في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 11 أكتوبر. وهبطت الكبسولة التي تحتوي على صخور وغبار مأخوذة من سطح الكويكب القريب من الأرض "بينو" في موقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في صحراء يوتا يوم 11 أكتوبر. سبتمبر 24, ومنذ ذلك الحين كان العلماء يعملون على إجراء تحليلاتهم الأولية.



حصلت OSIRIS-REx على عينتها من بينو في عام 2020 وأمضت العام ونصف العام التالي في مراقبة الكويكب من الأعلى، قبل أن تبدأ في العودة نحو الأرض في مايو 2021. وبعد هبوطها الشهر الماضي، تم تدمير العلبة. تم إحضاره إلى هيوستن، تكساس ليتم افتتاحه في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. من ناحية أخرى، لا تزال OSIRIS-REx في الفضاء، وتتجه الآن إلى كويكب يسمى Apophis تحت اسم المهمة الجديد، OSIRIS-APEX.

ويقدر عمر الكويكب بينو بأكثر من 4.5 مليار سنة، مما يعني أن المواد الموجودة فيه يمكن أن تحمل أدلة حول تكوين النظام الشمسي وكيف وصلت العناصر الأساسية للحياة إلى الأرض. ومن دواعي سرور العلماء أن البعثة تمكنت من التقاط مواد أكثر مما توقعه أي شخص. قال كريستوفر سنيدر، نائب رئيس عملية معالجة OSIRIS-REx في ناسا: "إن أفضل مشكلة تواجهنا هي أن هناك الكثير من المواد، وأن جمعها يستغرق وقتًا أطول مما توقعنا". ومع اقتراب موعد البث المباشر، سنعرف قريبًا المزيد حول ما اكتشفوه في هذه المادة حتى الآن.