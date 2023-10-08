الولايات المتحدة تشجع شراء السيارات الكهربائية بخصم فوري

يمكن لتجار السيارات منح المشترين خصمًا فوريًا لشراء سيارات كهربائية معينة بدءًا من يناير 2024، وفقًا للتوجيهات الجديدة الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية. تقول المذكرة إن المركبات المؤهلة قد تكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار. ومع ذلك، فإن مبلغ الائتمان سيعتمد على ما إذا كانت السيارة الكهربائية والمشتري يستوفيان متطلبات معينة، ومتى يتم شراء السيارة بالفعل.

لكي تكون السيارة الكهربائية مؤهلة، يجب أن تتمتع بسعة بطارية لا تقل عن سبعة كيلووات/ساعة. لا يمكن للمشترين المطالبة بالائتمان إذا تجاوز إجمالي دخلهم المعدل عتبات معينة - 300 ألف دولار إذا كانوا متزوجين وقدموا طلبا مشتركا، و150 ألف دولار لغالبية دافعي الضرائب المنفردين. كما لا يمكن أن يتجاوز سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية نقاط سعر محددة. بالنسبة للمركبات الرياضية والشاحنات الصغيرة، يبلغ الحد الأقصى 80 ألف دولار، على سبيل المثال. ولكن بالنسبة للسيارات الكهربائية المتوسطة للتأهل، لا يمكن أن يكون سعرها أكثر من 55000 دولار، مما يقلل حقًا من الفائدة التي تعود على شركات صناعة السيارات الأرخص. في حين أنه من المؤسف أنك لا تستطيع الحصول على الخصم مقابل سيارة بورش تايكان البالغة 81000 دولار، فمن المحتمل أن تحصل على فائدة شيء مثل نيسان ليف S التي يصل سعرها إلى 27400 دولار.

قد تكون بعض السيارات الكهربائية التي تم شراؤها قبل عام 2024 مؤهلة للحصول على الخصم أيضًا، إذا تم شراؤها ولم تكن مخصصة لإعادة البيع. بالنسبة للمركبات التي تم وضعها في الخدمة في 18 أبريل 2023 أو بعده، تقول مصلحة الضرائب الأمريكية إن الخصم المحتمل سيعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك نوع السيارة وسعة البطارية. هناك أيضًا متطلبات معمول بها بشأن مدة الملكية لمنع المشترين عديمي الضمير من شراء سيارة كهربائية وإعادة بيعها والحصول على الخصم.

تسرد مصلحة الضرائب الأمريكية المركبات المؤهلة، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمركبات الهجينة وخلايا الوقود على موقع FuelEconomy.gov. وتقول إنه سيتم تحديث القائمة مع دخول المزيد من متطلبات أهلية السيارة حيز التنفيذ.



بشكل عام، تتوافق التوجيهات المقترحة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية مع هدف إدارة بايدن المتمثل في جعل 50 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة مدفوعة بالمركبات الكهربائية قبل عام 2030. والأمل هو أن يحفز الخصم الفوري المزيد من المشترين على شراء سيارة كهربائية بدلاً من ذلك. الاضطرار إلى الانتظار لرؤية أي مكافأة ملموسة مقابل شرائهم عند تقديم ضرائبهم. وأشاد ألبرت جور، المدير التنفيذي لجمعية النقل بدون انبعاثات، بمذكرة مصلحة الضرائب الأمريكية التي تنص على أن "هذا التوجيه يجعل من السهل على الجميع الوصول إلى الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة من IRA عند نقطة البيع".