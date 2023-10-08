حبس المتهمين بسرقة حقيبة سيدة بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بحبس المتهمين بسرقة حقيبة سيدة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

توصلت أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.



وأكدت التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة في مدينة السلام وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول، حقيبة اليد المستولى عليهما، فرد خرطوش، كمية من المواد المخدرة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.



بمواجهتهما بأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة في السلام على النحو المُشار إليه، وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة، وبعرضهمها على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قرارها المتقدم.