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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، مما رفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ أمس السبت إلى 11 شهيدا.

 

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وقالت الصحة، في بيان صحفي، إن الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا، ( شهيدان و ٩ إصابة، بينها إصابة حرجة في الرأس).

وأفادت باستشهاد الشاب عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (٢٤ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في أريحا.

كما أفادت باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة جداً برصاص الاحتلال الحي في الصدر الى المستشفى الأهلي في الخليل.

وتشهد مدن الضفة الغربية مواجهات مع جيش الاحتلال في العديد من نقاط التماس رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء وألاف الجرحى.

وصباح أمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق معركة «طوفان الأقصى» شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات.

في المقابل أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد القطاع وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.

 

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