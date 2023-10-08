حركة الجهاد: نحتجز 30 إسرائيليًا ولن يعودوا إلا بتحرير أسرانا

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، أنها تحتجز وحدها أكثر من 30 أسيرا إسرائيليا، فيما لا يزال عدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي الفصائل الفلسطينية غير مؤكد أو نهائي بعد، رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية أنه وصل إلى أكثر من 100.

وقال الأمين العام زياد النخالة الأحد، إن الحركة تحتجز أكثر من 30 إسرائيليا خطفوا في قطاع غزة السبت بعد أن شنت حركة حماس هجمات على إسرائيل.

وأضاف أن الأسرى لن يعودوا إلى بلادهم "إلا بتحرير أسرانا"، في إشارة آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك، فيما كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة "أيه بي سي" الأميركية أن عدد الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، معتبراً أن الأمر يتطلب ردا غير مسبوق.

هجوم مباغت

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت فجر السبت هجوما مباغتا برا وجوا، وتسللت من القطاع إلى مستوطنات ومدن إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات أيضا.

كما شددت على أن الحرب لن تنتهي قريباً، متوعدة بالمزيد.

فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 600 في رقم غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

أما على الجانب الفلسطيني فوصل عدد القتلى إلى 370 قتيلاً و2000 جريح.

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