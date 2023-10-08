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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يتأخر بهدفين أمام غرناطة في الشوط الأول بالليجا

برشلونة وغرناطة
برشلونة وغرناطة

أنتهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة وغرناطة بتاخر البارسا بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب لوس كارمينيس في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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وسجل ثنائية غرناطة في الشوط الأول بريان زاراجوزا في الدقيقتين الأولى،29 .

قبل نهاية الشوط الأول نجح  لامين بامال في تسجيل هدف تقليص الفارق للفريق الكتالوني في الدقيقة 45 من عمر المباراة. 
 

وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى:- شتيجن.

في خط الدفاع:- كانسيلو – كريستينسن – كوندي – بالدي.

في خط الوسط:- فيرمن – جافي – جوندوجان.

في خط الهجوم:- فيليكس – توريس – لامين يامال.

ويحتل الفريق الكتالوني وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة خلفاً لريال مدريد المتصدر، بينما يتواجد غرناطة المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط
 

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