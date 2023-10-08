الشباب والرياضة تستقبل منتخب الصم بعد إنجازه في بطولة العالم لكرة القدم

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم بعد المشاركة في بطولة العالم بماليزيا والحصول علي المركز الرابع، بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

حيث استطاع المنتخب المصري أن يحقق إنجازاً بحصوله على المركز الرابع وإشادة الجميع بالمستوى الذى ظهر علية اللاعبون فى البطولة التى شارك فيها 19 منتخبا.



وجدد الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبي المنتخب والذي نقلها بدوره الدكتور عمرو الحداد علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبناءنا من ذوى الاعاقة وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وتضم بعثة المنتخب كلا من محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.



فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة، ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم، وشوكت النجار مدير فنى، وفؤاد عبد الحميد مدرب عام، والسيد جمعه إداري، وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.