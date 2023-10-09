الثلاثاء .. الإعلان عن استضافة مصر أول اجتماع للمجلس الأعلى الدولي للمجتمع المدني

تنظم المنطقة اللليونزيه 352 مصر، تحت رعاية المنتدى العالمى للإعلام والتنمية عضوية الجلوبال كومباكت الأمم المتحدة ، مؤتمر صحفي بعد غداً الثلاثاء ١٠ أكتوبر الجارى بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن نجاح مصر في الفوز باستضافة اجتماع المجلس الأعلى الدولي للمجتمع المدني لأول مرة في القاهرة



وقالت منىً الصغير، أمين عام المنتدى العالمى للإعلام والتنمية، عضو للجلوبال كومباكت الأمم المتحدة ، لقد فازت مصر بشرف استضافة اجتماع المجلس الأعلى الدولي للمجتمع المدني وذلك لأول مرة ، والذى يهدف إلى وضع الخطة الدولية لمجلس إدارة المجتمع المدني الدولي ، مؤكدة جاء هذا النجاح بعد منافسة شرسة مع 5 دول أفريقية ، مما يؤكد أنه حدث غير مسبوق يضع مصر على خريطة الفعاليات الدولية الهامة.

وأوضحت منى الصغير ، سيشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 150 شخصية بارزة من جميع الجنسيات ومن مختلف أنحاء العالم، في خطوة ستعزز مكانة مصر ودور المجتمع المدني بها

وأشارت الصغير ، ستتحدث فى المؤتمر الصحفى ، الدكتورة باتى هيل رئيس اندية الليونز العالمية ممثلة لمليون ونصف عضو من انحاء العالم وأكبر مؤسسة للمجتمع المدنى فى العالم ، متحدثة عن اسباب اختيار مصر لعقد أول اجتماع دولى فى القاهرة ، لافته ، كما يتحدث بعض الشخصيات الدولية من المجتمع المدنى الدولىً يمثلون العديد من الجنسيات المختلفة بحضور قيادات دولية من المجتمع المدنى الدولى لأندية الليونز العالمية.



وأشارت الصغير ، إلى حضور شخصيات دولية بصحبة عائلاتهم هذا الحدث الهام ، يعد خطوة داعمة للسياحة بل دعم وإضافة داعمه فى شتى المجالات حيث ستستمر إقامتهم وجوالتهم السياحية بصحبة أسرهم لمدة اسبوع على هامش الاجتماع في أماكن سياحية متنوعة .