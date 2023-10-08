أهل مصر .. إعادة تدوير النفايات تكشف عن جانب اقتصادي واستثماري للدول

تحت عنوان "إعادة تدوير المخلفات" عقد قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، ندوة للدكتور رائد عبد الناصر، الاستاذ بجامعة العريش، اليوم الأحد، ضمن فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون المرأة والفتاة بالمحافظات الحدودية والذى يأتى ضمن مشروع أهل مصر الذى يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ويستمر الملتقى حتى 13 أكتوبر الحالي، ويهدف للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.



من ناحيته، قال الدكتور رائد عبد الناصر يمكن النظر الى النفايات على أنها ناتج أربع حالات، وهي: أ- مادة خاطئة ب- نوعية خاطئة ج- في مكان خاطئ د ـ في وقت غير صحيح.



واضاف : " بدأت فكرة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني النقص الشديد في بعض المواد الأساسية مثل المطاط، ما دفعها إلى تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها.

وأشار رائد عبد الناصر إلى أن التعريف "إعادة تدوير المخلفات " مفهوم واسع ويشمل كل مخرجات النشاط البشري من الغازات والسوائل والمواد الصلبة وكذلك التصريفات إلى الهواء والماء، والأرض

ومنها المخلفات الطبية الناتجة عن الرعاية الطبية المخلفات الناتجة عن إنتاج مستحضرات التجميل الصيدلانية، المخلفات الناتجة عن إنتاج المبيدات البيولوجية، المخلفات الناتجة عن الأحبار وغيرها

وأكد عبد الناصر على الرغم ان تولد المخلفات تختلف بشكل كبير بين الدول، تظل مصادرها موحدة وذلك اعتمادا علة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم عليها الدول وبالتالي يمكن تلخيص نسب تولد المخلفات بحسب مصدرها.

أكد الدكتور رائد ان تولد المخلفات يزداد بسرعة في جميع مناطق العالم ذات الدخل المرتفع، وذلك مع ارتفاع عدد السكان واستمرار الهجرة إلى المدن وتطور الاقتصاد

ولفت إلى ان نسب مكونات المخلفات في المجتمعات يختلف من من مستوى معيشي لآخر فالأسر المنخفضة الدخل تختلف عن غيرها المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل.

وفنّد دكتور رائد سلبيات المخلفات والتي منها إعاقة إفساد الأرض الزراعية تضعف، وتدمير صناعة السياحة والاستثمار، تعيق النشاط التجاري، ومصاريف المياه.

وأكد أن الحديث عن إعادة التدوير يمثل جانبا اقتصاديا واستثماريا مهما يدر دخلا كبيرا على الافراد والدول على حد سواء، ويسهم بشكل فعلي في الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية.

وأشار عبد الناصر الى ان يمكن لمشاريع استخدام المخلفات كمواد أولية ومنها مثلاً :

إنتاج الغاز الحيوي ( من المخلفات الزراعية والمخلفات المنزلية على سبيل المثال).

السماد العضوي أو الكمبوست ( من المخلفات الزراعية والمنزلية ) إنتاج الوقود الحيوي أو البيوديزل( من مخلفات زيوت الطعام والشحوم الحيوانية)

إنتاج الأعلاف الحيوانية (من مخلفات الخضر والفاكهة من الأسواق المركزية مثلا).

إنتاج زيوت تشحيم للماكينات ( من مخلفات زيوت الطعام ).

إنتاج طوب البناء ( من مخلفات أعمال البناء والهدم).

إنتاج بدائل أسمنتية ( من مخلفات محطات توليد الكهرباء ومن مخلفات صناعة الحديد ) .

إنتاج بدرة الزجاج ( من مخلفات الزجاج

واختتم بالتأكيد على ان تُعد المخلفات وخاصة الصلبة منها مشكلة من مشاكل التلوث الذي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد والتنمية الحضرية.

وأكد أن عملية إعادة تدوير المخلفات تعمل على الحفاظ على التوازن البيئي، إذ هى طريقة للتخلص الآمن من المخلفات وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، ويستهدف فئات الأطفال والشباب والمرأة بهذه المحافظات.

يضم المشروع في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات ملتقى المرأة بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية والزيارات الميدانية داخل المحافظة بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.