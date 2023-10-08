انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية 32.. غدًا

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الواحدة والنصف بعد ظهر الإثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير والذي يديره المايسترو هانى فرحات.

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية .