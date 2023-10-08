سامي قمصان: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على الإسماعيلي

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي ويقوده جهاز فني محترم ويملك لاعبين مميزين، بجانب تحقيق نتيجة طيبة وأداء مميز أسعد الجماهير.

وأضاف: «كل مباراة تمثل لنا أهمية كبيرة، وسعداء بالفوز الذي حققه الفريق قبل فترة التوقف الدولي، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وقدموا عرضًا قويًّا وحققنا المطلوب بشكل عام».

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يطالب اللاعبين بشكل مستمر بضرورة استغلال الفرص والتسجيل المستمر للأهداف، وأن هناك تطورًا مستمرًّا في مستويات الجميع من مباراة لأخرى.

وأكمل: «نشارك في عدد كبير من البطولات، ولدينا مجموعة من اللاعبين الدوليين، وكان مهمًّا أن يتم تدوير مشاركة اللاعبين للحفاظ على جاهزية الجميع، وهو ما يضاف إلى الإيجابيات العديدة التي تحققت خلال المباريات الأخيرة».

وتمنى مدرب الفريق أن تنتهي فترة التوقف الدولي بدون تعرض اللاعبين الدوليين للإصابات، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة كبيرة بحجم الدوري الإفريقي، ويحتاج إلى جهود كل عناصره، في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الأهلي في كل المنافسات.