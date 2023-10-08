أهل مصر .. المخرج أحمد السيد: ميناء العريش نموذج حي على الاستقرار في سيناء

أكد المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أن ميناء العريش نموذج حي على الاستقرار في سيناء.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته بوكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء اللواء أسامة الغندور ، وفي حضور الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى اثناء زيارة الفتيات المشاركات بملتقى "أهل مصر" لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، إلى ديوان عام محافظة شمال سيناء، والذى يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وكشف المشرف العام على مشروع أهل مصر الفارق بين حياة المصرى القديم والحياة فى سيناء ، موضحاً أن الإنسان المصري القديم كان يعيش بجوار النيل واضعاً عياشة السمك إلى جواره، ولديه طيور وحيوانات وعنده أرض يزرعها للفرعون، وأيضًا عنده مجموعة من العبيد الذين يعملون معه، فالاستقرار دائمًا يبدأ من النيل، غير أنك لو أردت أن تبدأ الاستقرار فى شمال سيناء تعكس الأمور فنبدأ بتوفير المياه ثم الكهرباء ثم الاتصالات لكى يتواصل الناس مع الآخرين ثم بعد ذلك تبدأ فى إحضار الطيور والحيوانات ثم زراعة الأرض.

فالاستقرار هو أن تبقى موجوداً فى المكان، وأكثر شيء كانت تعاني منه العريش هو عدم الاستقرار .

وعندما شاهدنا فرحة أهالي "أبو عراج" التابعة للشيخ زويد بعد رجوعهم إلى بيوتهم على أرض الواقع أدركنا هذه القيمة، قيمة الرجوع إلى الأرض، والتى لا تقدر بثمن، ولكى نعرف أن أمن وأمان الإنسان فى بيته يكلف الدولة الكثير.

وأثنى المخرج أحمد السيد، على دور الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تقام على أرض الفيروز، وجهودها لبناء المجتمعات والإنسان.

الملتقى يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ويستمر حتى 13 أكتوبر الحالي، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، ويستهدف فئات الأطفال والشباب والمرأة بهذه المحافظات.

يضم المشروع في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات ملتقى المرأة بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية والزيارات الميدانية داخل المحافظة بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

