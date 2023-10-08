الصحة الفلسطينية تُعلن استشهاد 413 مواطنًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدة استشهاد 413 مواطنًا منهم 78 طفلًا و41 سيدة، بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريح منهم 213 طفلًا و140 سيدة.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان صحفي في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة :”إنه تم تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطنًا”.

وأضافت: “اشتداد العدوان الإسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدًا مع ما نعانيه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي”.

وتابعت: “استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديًا أمام المنظومة الصحية وخطرًا على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان عمل المولدات الكهربائية التي تحتاج 40 ألف لتر من السولار يوميًا في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة وهو ما يقدر بمليون لتر سولار شهريًا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والإنسانية.

ودعت الوزارة الفلسطينية إلى تحرك عاجل من كافة الجهات لدعم احتياجاتنا الطارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية.

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