أشرف حكيمي يختار أفضل لاعب في العالم

اختار النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب الذي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لـ أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي، والمقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويرى حكيمي أن زميله ومهاجم فريق باريس سان جيرمان كليان مبابي هو الأفضل وأكثر لاعب في العالم يستحق الفوز بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

حكيمي ومبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق نادي باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره رين، مساء اليوم الاحد، على ملعب ستاد روازون بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة رين اليوم ويمعه عثمان ديمبلبي في مركز الهجوم، بطريقة لعب 4-3-3 وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – هيرنانديز.

في خط الوسط: أوجارتي – إيمري – فيتينيا.

في خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان أمام رين كل من كايلور نافاس وموكيلي وكوزاوا وفابيان ودانييلو ونو وسولير وكولو مواني وباركولا.