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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راحة 4 أيام للاعبي بيراميدز بعد الفوز على إنبي

باتشيكو المدير الفني
باتشيكو المدير الفني لبيراميدز

 قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤ أيام خلال فترة التوقف الدولية الحالية وبعد الفوز على إنبي في الدوري الممتاز.

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بيراميدز يفوز على إنبي في دوري نايل

 وحقق بيراميدز فوزًا هامًا على حساب إنبي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري على ستاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق ٣ نقاط غالية.

 وسجل الدولي الكونغولي ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس بعد عرضية المدافع الدولي، محمد حمدي، في الشوط الأول.

 وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل بملعب النادي في الدفاع الجوي، تحضيرًا للمباراة التي تلي التوقف أمام فيوتشر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

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