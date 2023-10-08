اقرأ غدًا بالوفد.. اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
السباق الرئاسي يبث روح الديمقراطية في الشارع المصري
المواطنون يواصلون استخراج التوكيلات الانتخابية تأييدًا لرئيس الوفد
الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين
رئيس الحزب: نرفض سياسة المجتمع الدولي القائمة على الكيل بمكيالين
وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة.. ونصرة الدولة الوطنية
إسرائيل تعلن الحرب رسميًا.. 370 شهيدًا و2200 مصاب فلسطيني و1600 قتيل ومصاب و750 مفقودًا إسرائيليًا