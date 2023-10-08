الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة

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 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة".

 

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الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 السباق الرئاسي يبث روح الديمقراطية في الشارع المصري 

 المواطنون يواصلون استخراج التوكيلات الانتخابية تأييدًا لرئيس الوفد

 الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين 

 رئيس الحزب: نرفض سياسة المجتمع الدولي القائمة على الكيل بمكيالين 

 وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة.. ونصرة الدولة الوطنية 

 إسرائيل تعلن الحرب رسميًا.. 370 شهيدًا و2200 مصاب فلسطيني و1600 قتيل ومصاب و750 مفقودًا إسرائيليًا

 

 

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