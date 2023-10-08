اقرأ غدًا بالوفد.. اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السباق الرئاسي يبث روح الديمقراطية في الشارع المصري

المواطنون يواصلون استخراج التوكيلات الانتخابية تأييدًا لرئيس الوفد

الوفد يستنكر الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

رئيس الحزب: نرفض سياسة المجتمع الدولي القائمة على الكيل بمكيالين

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة.. ونصرة الدولة الوطنية

إسرائيل تعلن الحرب رسميًا.. 370 شهيدًا و2200 مصاب فلسطيني و1600 قتيل ومصاب و750 مفقودًا إسرائيليًا