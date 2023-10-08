مبابي وديمبلي يقودان تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة رين بالدوري الفرنسي
أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الأساسي لمباراة رين ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2023-2024.
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في مركز حراسة المرمى: دوناروما
في خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – هيرنانديز
في خط الوسط: أوجارتي – إيمري – فيتينيا
في خط الهجوم: مبابي – جونكالو راموس -ديمبيلي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق رين في المركز السادس برصيد 11 نقطة.