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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديا استعدادا للموسم الجديد

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أحمد عاشور المدير الفني، خوض مباراة ودية أمام نظيره فريق الترسانة استعدادا للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في الثامنة مساء على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك.

يذكر أن طائرة الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين.

ويقود الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك: أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبدالرازق إداريا.

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